Венгерский OTP Bank может свернуть бизнес в России

Венгерский OTP Bank может выйти с рынка РФ, продав российскую дочернюю компанию. Сейчас такую возможность рассматривают в компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании за первое полугодие.

Менеджмент заявил, что руководствуется принципом "непрерывной деятельности", однако в России рассматривает все возможные варианты, в том числе "продажу российского предприятия по приемлемой цене".

При этом банк в отчете подчеркнул, что желал бы продолжать деятельность и в Украине, и в России.

Стоит отметить, что 5 августа глава Кремля Владимир Путин подписал указ, который усложняет продажу российских "дочек" иностранных компаний. В частности, речь идет о кредитных и финансовых организациях.

Теперь такие операции в России можно проводить только при личном согласовании Путина. Раньше для этого требовалось решение профильной комиссии правительства, но в июле Минфин России отметил, что не будет принимать таких решений.