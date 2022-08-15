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Скільки компаній заявили про вихід із Росії, але продовжують діяльність: відповідь KSE

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 17:01
Скільки компаній заявили про вихід із Росії, але продовжують діяльність: відповідь KSE Фото: 59 компаній, які заявили про вихід з РФ, продовжують працювати (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Близько 59 західних компаній, які раніше заявили про вихід із РФ, продовжують працювати на російському ринку та підтримувати свої продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Київської школи економіки.

Аналітики назвали таку позицію як "leave - wait", тобто непорозуміння між суспільством і діями компанії. Раніше такі корпорації рішуче засудили дії Росії через вторгнення в Україну та заявили, що розірвуть відносини.

Проте протягом п'яти місяців після початку повномасштабної війни компанії продовжують підтримувати продукти, зберігати повну чи часткову активність у Росії.

Такий шлях популярний серед великих корпорацій, серед них ExxonMobil, Alphabet, Toyota та Microsoft.

Нагадаємо, нещодавно виробник упаковування Tetra Pak заявив, що більше не буде продовжувати бізнес в Росії.

Також про продаж своєї російської "дочки" заговорили в угорському OTP Bank.

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