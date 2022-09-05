Сколько хасидов приедет в Умань на празднование Рош ха-Шана: ответ ОВА

"На наш взгляд, безопасность сегодня превыше всего. Поэтому говорить, что призыв к верующим воздержаться от посещения Умани является строгой мерой, не стоит", - сказал Табурец.

Он также отметил, что местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине из-за российской военной агрессии и просили не приезжать на празднование Рош-ха-Шана.

"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, но не акцентировать внимание, что мы категорически против", - подчеркнул глава ОВА.

Глава ОВА также отметил, что просьба воздержаться от поездки в Умань обусловлена ​​высокой вероятностью ракетных ударов, и напомнил, что Умань в начале войны сильно пострадала от ракетных обстрелов.

Ужесточение комендантского часа в Умани

По словам Табурца, в Умани будут введены дополнительные ограничения с точки зрения соблюдения комендантского часа. То есть будет осуществляться учет по каждому человеку, будет запрещаться передвижение по городу и автомобильному транспорту, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты.