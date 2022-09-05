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Скільки хасидів приїде до Умані на святкування Рош ха-Шана: відповідь

Фото: святкування Рош ха-Шана в Умані відвідає до 10 тисяч хасидів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош ха-Шана. Після 18 вересня мають прибути до 10 тисяч вірян.

Про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на брифінгу в Українському медіацентрі.

"На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що заклик до віруючих утриматися від відвідування Умані є суворим заходом, не варто", - сказав Табурець.

Він також зазначив, що місцева влада заздалегідь попереджала віруючих про небезпеку перебування в Україні через російську військову агресію і просили не приїжджати на святкування Рош-ха-Шана.

"Вони запевняли, що у них, в Ізраїлі, фактично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз всі плюси і мінуси того, що віруючі все-таки будуть їхати, ми зрозуміли, що потрібно зробити акцент саме на утриманні від поїздки, але не акцентувати, що ми категорично проти", - підкреслив керівник ОВА.

Керівник ОВА також зазначив, що прохання утриматися від поїздки в Умань обумовлена високою ймовірністю ракетних ударів, і нагадав, що Умань на початку війни сильно постраждала від ракетних обстрілів.

Посилення комендантської години в Умані

За словами Табурця, в Умані будуть введені додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто буде здійснюватися облік по кожній людині, буде заборонятися пересування по місту й автомобільному транспорту, і пішки. На деяких вулицях будуть виставлені додаткові блокпости.

Раніше ми писали, що посольство США просить американців не відвідувати Україну на Рош ха-Шана. У посольстві нагадали, що після вторгнення Росії призупинили консульські послуги.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.

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