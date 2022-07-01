Сколько детей погибли в Украине с начала войны: новые данные

В ведомстве уточняют, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 339, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

В частности, в ночь на 1 июля войска РФ совершили ракетный обстрел Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.

Кроме того, 28-29 июня из-за обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры г. Лисичанск Луганской области погибла девочка 13 лет

Также 29 июня из-за обстрела с. Павловка Донецкой области ранен 5-летний мальчик.

В Офисе генпрокурора добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учреждения образования. Из них 215 разрушены полностью.

Напомним, недавно из-за обстрела Харьковской области ранения получил ребенок и двое взрослых.