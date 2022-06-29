Обстрел Харьковской области: из-за атак ранен ребенок и двое взрослых

Российские войска обстреляли Чугуевский район в Харьковской области. В результате чего пострадал ребенок и взрослые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой.

"В Чугуевском районе во время обстрела ранения получил ребенок 11 лет. И 2 взрослых", - написала она.

Напомним, вечером 26 июня российские войска также били по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один пострадал.

Добавим, что подразделения российских войск продолжают активно обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. В Минобороны объяснили, зачем это РФ.

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