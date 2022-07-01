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Скільки дітей загинуло в Україні від початку війни: нові дані

Фото: в Україні від початку вторгнення РФ вже загинули 343 дитини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні постраждали 978 дітей. З них 343 загинуло та понад 635 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відомстві уточнюють, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 339, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Зокрема, в ніч на 1 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл Бєлгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей - 4 та 17 років.

Крім того, 28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури м. Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років

Також 29 червня через обстріл с. Павлівка Донецької області поранено 5-річного хлопчика.

В Офісі генпрокурора додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Нагадаємо, нещодавно через обстріл Харківської області поранення отримала дитина та двоє дорослих.

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Діти війниВійна Росії проти України