Сколько будет стоить новогодняя елка: названы цены по городам Украины

Средняя цена новогодней елки в этом году составит 75 гривен. Лесники планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тысяч елок в ассортименте.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины

По данным агентства, меньше всего елка будет стоить в Харькове - 48 гривен, больше всего в Ивано-Франковске -120 гривен. В Киеве средняя цена елки 106 гривен.

"Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (смерека), ель белая (пихта)", - говорится в сообщении.

По данным агентства, после 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях. Лесники уже начали работу по реализации елок для нужд местного населения. Елки на Новый год года выращивают на специальных плантациях или срезают во время расчистки просек, полос отвода линий электропередачи.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

Отметим, в декабре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих дня. Выходных дней в декабре будет девять.