Скільки буде коштувати новорічна ялинка: названі ціни по містах України

Середня ціна новорічної ялинки в цьому році складе 75 гривень. Лісівники планують реалізувати в Україні у 2020 році понад 500 тисяч ялинок в асортименті.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України

За даними агентства, найменше ялинка буде коштувати у Харкові - 48 гривень, найбільше в Івано-Франківську -120 гривень. У Києві ялинка коштуватиме 106 гривень.

"Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялина біла (ялиця)", - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Лісівниками вже розпочато роботу щодо реалізації ялинок для потреб місцевого населення. Ялинки на Новий рік року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік.

Відзначимо, у грудні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих дні. Вихідних днів у грудні буде дев'ять.