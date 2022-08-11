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Сколько в больницах Украины установлено кислородных станций: в МОЗ дали ответ

Фото: В больницах с начала года установлены 109 кислородных станций (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Олег Васкив

В украинских больницах с начала года установили 109 кислородных станций. Соответствующее оборудование предназначено для больных COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министества здравоохранения.

"Из-за потенциального увеличения больных на коронавирус Минздрав уделяет особое внимание процессу запуска кислородных станций в каждом регионе Украины", - отметили в ведомстве.

Сейчас идет процесс подключения и запуска. Больницы в кратчайшие сроки должны обеспечить необходимые условия для установки такого оборудования.

В министерстве напомнили, что в конце 2021 года государство приобрело 225 кислородных станций, еще 119 станций - куплены общинами за субвенции из госбюджета.

К слову, каждая кислородная станция может генерировать от 120 до 500 литров кислорода в минуту.

Напомним, в Минздраве допускают, что в Украине придется возвращать карантинные ограничения. Такой сценарий возможен в случае роста заболеваемости COVID-19.

Отметим, что в Украине на время действия военного положения отменили цветные карантинные зоны. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко в марте заявлял о 4-5 тысяч новых заражений в сутки.

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