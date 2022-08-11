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Скільки у лікарнях України встановлено кисневих станцій: в МОЗ дали відповідь

Фото: У лікарнях з початку року встановлені 109 кисневих станцій (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Олег Васьків

В українських лікарнях з початку року встановили 109 кисневих станцій. Відповідне обладнання призначене для хворих на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністества охорони здоров'я.

"Через потенційне збільшення хворих на коронавірус МОЗ приділяє особливу увагу процесу запуску кисневих станцій в кожному регіоні України", - зазначили у відомстві.

Наразі триває процес підключення та запуску. Лікарні в найкоротші терміни мають забезпечити необхідні умови для встановлення такого обладнання.

У міністерстві нагадали, що наприкінці 2021 року держава придбала 225 кисневих станцій, ще 119 станцій - куплені громадами за субвенції з держбюджету.

До слова, кожна киснева станція може генерувати від 120 до понад 500 літрів кисню щохвилини.

Нагадаємо, у МОЗ допускають, що в Україні доведеться повертати карантинні обмеження. Такий сценарій можливий у випадку зростання захворюваності на COVID-19.

Відзначимо, що в Україні на час дії воєнного стану скасували кольорові карантинні зони. Однак міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у березні заявляв про 4-5 тисяч нових заражень на добу.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус