Сколько агропродукции уже экспортировала Украина "зерновым коридором": в АМПУ дали ответ

За девять дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло 12 судов. Ими экспортировали более 370 тысяч тонн аграрной продукции в 7 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Администрации морских портов Украины.

Там также отметили, что в то же время одно судно зашло в порт "Черноморск" под погрузку.

"Планомерно двигаемся к намеченному амбициозному плану - перевалке 3 и более миллионов тонн продовольствия в месяц через порты Одессы", - указал руководитель АМПУ Алексей Востриков.

В Администрации морских портов Украины добавили, что надеются, и далее, "на ритмичную и эффективную работу" благодаря сотрудничеству с партнерами из ООН и Турции.