RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки агропродукції вже експортувала Україна "зерновим коридором": в АМПУ дали відповідь

Фото: Україна експортувала "зерновим коридором" 370 тисяч тонн агропродукції (facebook.com/uspa.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

За дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден. Ними експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Адміністрації морських портів України.

Там також зазначили, що водночас одне судно зайшло до порту "Чорноморськ" під навантаження.

"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти Одеси", - вказав керівник АМПУ Олексій Востріков.

В Адміністрації морських портів України додали, що сподіваються, і далі, "на ритмічну та ефективну роботу" завдяки співпраці з партнерами із ООН та Туреччини.

Нагадаємо, вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли два судна з продовольством.

Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.

Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореВійна Росії проти України