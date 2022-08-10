Скільки агропродукції вже експортувала Україна "зерновим коридором": в АМПУ дали відповідь

За дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден. Ними експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Адміністрації морських портів України.

Там також зазначили, що водночас одне судно зайшло до порту "Чорноморськ" під навантаження.

"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти Одеси", - вказав керівник АМПУ Олексій Востріков.

В Адміністрації морських портів України додали, що сподіваються, і далі, "на ритмічну та ефективну роботу" завдяки співпраці з партнерами із ООН та Туреччини.