Скільки агропродукції вже експортувала Україна "зерновим коридором": в АМПУ дали відповідь

За дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден. Ними експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Адміністрації морських портів України.
Там також зазначили, що водночас одне судно зайшло до порту "Чорноморськ" під навантаження.
"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти Одеси", - вказав керівник АМПУ Олексій Востріков.
В Адміністрації морських портів України додали, що сподіваються, і далі, "на ритмічну та ефективну роботу" завдяки співпраці з партнерами із ООН та Туреччини.
Нагадаємо, вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли два судна з продовольством.
Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.
Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.