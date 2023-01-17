Skoda, Kia, Nissan та інші. У РФ заблоковані додатки низки автомобільних брендів
Відразу кілька автовиробників заблокували на території Росії роботу своїх мобільних додатків, серед них - Skoda, Kia і Nissan.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Йдеться про додатки, які дозволяють, серед іншого, дистанційно запускати двигун, відстежувати місцезнаходження автомобіля та контролювати його технічний стан.
За останні кілька тижнів у РФ припинили роботу програми Skoda, Kia, Infiniti та Nissan. Виробники цих автомобілів надсилали офіційним дилерам повідомлення про подальше відключення сервісів.
Також у Росії недоступний і сервісний додаток Porsche. Його підтримку відключили ще влітку 2022 року, причому дилерів про це заздалегідь не попередили. Крім того, з перебоями працюють і мобільні програми Land Rover і Jaguar.
Раніше ми писали, що за минулий рік продажі автомобілів у Росії впали на 58,8%. За даними Асоціації європейського бізнесу, продаж у грудні знизився на 50,2%.
Також повідомлялося, що Nissan Motor передав свій бізнес у Росії державній компанії за 1 євро, зазнавши збитків у розмірі близько 687 млн доларів.
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