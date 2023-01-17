Skoda, Kia, Nissan и другие. В РФ заблокированы приложения ряда автомобильных брендов

Сразу несколько автопроизводителей заблокировали на территории России работу своих мобильных сервисных приложений, среди них - Skoda, Kia и Nissan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Речь идет о приложениях, которые позволяют, в числе прочего, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местоположение автомобиля и контролировать его техническое состояние.

За последние несколько недель в РФ прекратили работу приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Производители этих автомобилей направляли официальным дилерам уведомления о предстоящем отключении сервисов.

Также в России недоступно и сервисное приложение Porsche. Его поддержку отключили еще летом 2022 года, при этом дилеров об этом заранее не предупредили. Кроме того, с перебоями работают и мобильные приложения Land Rover и Jaguar.