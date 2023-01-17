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Skoda, Kia, Nissan и другие. В РФ заблокированы приложения ряда автомобильных брендов

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Москва, Вторник 17 января 2023 00:06
Skoda, Kia, Nissan и другие. В РФ заблокированы приложения ряда автомобильных брендов Фото: Skoda, Kia и Nissan заблокировали мобильные приложения (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Сразу несколько автопроизводителей заблокировали на территории России работу своих мобильных сервисных приложений, среди них - Skoda, Kia и Nissan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Речь идет о приложениях, которые позволяют, в числе прочего, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местоположение автомобиля и контролировать его техническое состояние.

За последние несколько недель в РФ прекратили работу приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Производители этих автомобилей направляли официальным дилерам уведомления о предстоящем отключении сервисов.

Также в России недоступно и сервисное приложение Porsche. Его поддержку отключили еще летом 2022 года, при этом дилеров об этом заранее не предупредили. Кроме того, с перебоями работают и мобильные приложения Land Rover и Jaguar.

Ранее мы писали, что за прошлый год продажи автомобилей в России рухнули на 58,8%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи в декабре снизились на 50,2%.

Также сообщалось, что Nissan Motor передал свой бизнес в России государственной компании за 1 евро, понеся убыток в размере около 687 млн долларов.

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