Не склав НМТ у 2025? Ось 3 варіанти, як вступити в коледж чи виш

У 2025 році для вступу на бакалаврат до українських вишів потрібні результати з чотирьох предметів НМТ. Водночас допустимо подавати сертифікати НМТ або ЗНО 2022, 2023 чи 2024 років.
РБК-Україна з посиланням на "Освіта.ua" розповідає, про можливі варіанти для вступників, які не змогли подолати мінімальний поріг НМТ.
Ті, хто не склав НМТ, можуть вступити до закладів фахової передвищої освіти (коледжів). Навчання триває близько трьох років, після чого можна вступити до вишу на скорочений термін.
Умови вступу:
Подання заяв - з 5 до 26 липня. Додатковий набір на контракт можливий до 20 жовтня.
Ще один варіант - заклад професійно-технічної освіти. Там можна здобути першу професію за 1-1,5 року. Вступ - на основі атестата (шкільного свідоцтва) і конкурсу середнього балу.
Можна взяти паузу на рік, аби підготуватись краще і вступити наступного року. Такий підхід називають gap year. Його можна використати на:
Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує навчання у ВНЗ України у 2025 році, які університети найпопулярніші та куди можна вступити без НМТ. Також пояснювали, які спеціальності найдорожчі, як вступити до коледжу чи профтеху без результатів НМТ і хто має право на вступ без тестування.
Також ми писали, що учасники НМТ можуть безкоштовно оформити офіційний витяг з результатами тесту, який потрібен для вступу до закордонних вишів. Замовити його можна лише через спеціальний онлайн-сервіс УЦОЯО, а отримати - особисто, через довірену особу або поштою в межах України.
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