Не склав НМТ у 2025? Ось 3 варіанти, як вступити в коледж чи виш

Вступ до коледжу

Ті, хто не склав НМТ, можуть вступити до закладів фахової передвищої освіти (коледжів). Навчання триває близько трьох років, після чого можна вступити до вишу на скорочений термін.

Умови вступу:

індивідуальна співбесіда або творчий конкурс (залежно від спеціальності);

для контракту можливий вступ лише за мотиваційним листом.

Подання заяв - з 5 до 26 липня. Додатковий набір на контракт можливий до 20 жовтня.

Вступ до профтеху

Ще один варіант - заклад професійно-технічної освіти. Там можна здобути першу професію за 1-1,5 року. Вступ - на основі атестата (шкільного свідоцтва) і конкурсу середнього балу.

Gap year - рік на роздуми та підготовку

Можна взяти паузу на рік, аби підготуватись краще і вступити наступного року. Такий підхід називають gap year. Його можна використати на: