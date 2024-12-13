До складу поїзда "Одеса – Ясіня" додали дитячі вагони: як вони виглядають (фото)

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" додала новий модернізований дитячий вагон до поїзда №41/42, що курсує за маршрутом "Дніпро – Трускавець". Перший рейс із цим вагоном вирушив 5 грудня.

Нагадаємо, діти до 6 років можуть подорожувати безкоштовно без надання окремого місця та квитка, без жодних обмежень щодо кількості поїздок або типу вагону та поїзда. Для пасажирів віком від 6 до 14 років передбачена знижка 25% на квитки у пасажирських вагонах усіх категорій. Варто зазначити, діти до 14 років можуть подорожувати поїздами лише в супроводі дорослих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.