В состав поезда "Одесса - Ясиня" добавили детские вагоны: как они выглядят (фото)

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" добавила новый модернизированный детский вагон к поезду №41/42, курсирующему по маршруту "Днепр - Трускавец". Первый рейс с этим вагоном отправился 5 декабря.

Напомним, дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно без предоставления отдельного места и билета, без ограничений по количеству поездок или типа вагона и поезда. Для пассажиров в возрасте от 6 до 14 лет предусмотрена скидка 25% на билеты в пассажирских вагонах всех категорий. Стоит отметить, дети до 14 лет могут путешествовать поездами только в сопровождении взрослых.

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