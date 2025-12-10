Складному iPhone Fold пророкують шалений успіх: яка причина

Частка ринку та очікувана ціна

За прогнозом аналітичної компанії IDC, пристрій може зайняти понад 22% за кількістю проданих пристроїв і 34% ринкової вартості складних смартфонів у перший рік продажів. Аналітики пов'язують це з очікуваною стартовою ціною пристрою на рівні близько 2400 доларів. Наразі ринок складних смартфонів в основному контролюється Samsung і Google.

"Запуск першого складного iPhone стане поворотним моментом для всього сегмента складних пристроїв. Це, ймовірно, підвищить обізнаність про категорію і підстьобне інтерес з боку споживачів. Apple традиційно виступає каталізатором масового прийняття нових категорій продуктів", - заявив віцепрезидент IDC з клієнтських пристроїв Франсіско Херонімо.

Динаміка продажів складних і звичайних пристроїв за рік (фото: IDC)

За його словами, незважаючи на те, що складні смартфони найближчими роками залишаться нішевим сегментом з погляду обсягів продажів, вони стануть важливим драйвером виручки для виробників. Середня ціна продажу таких пристроїв, як очікується, буде приблизно втричі вищою, ніж у стандартних смартфонів.

Згідно з прогнозом IDC, загальний ринок складних смартфонів у 2026 році може зрости приблизно на 30% - багато в чому завдяки виходу Apple. Додатковий внесок у зростання може зробити і Samsung із запуском моделі Galaxy Trifold, запланованим на січень 2026 року.

Прогноз ринку складних пристроїв за операційними системами (фото: IDC)

Коли представлять складаний iPhone

За даними галузевих джерел, перший складаний iPhone Apple можуть представити восени 2026 року одночасно з лінійкою iPhone 18 Pro. Очікується, що пристрій отримає форм-фактор "книги" з горизонтальним згином і розкриватиметься в дисплей розміром, який можна порівняти з iPad mini.

У складеному вигляді діагональ екрана становитиме близько 5,5 дюйма, а в розкладеному - близько 7,8 дюйма. Як стверджують джерела, Apple працює над посиленим шарніром, який повинен практично усунути видиму складку на екрані - пристрій може стати одним з перших на ринку без помітного залома.