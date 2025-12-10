Складному iPhone Fold пророчат бешеный успех: какова причина

Доля рынка и ожидаемая цена

По прогнозу аналитической компании IDC, устройство может занять более 22% по количеству проданных устройств и 34% рыночной стоимости складных смартфонов в первый год продаж. Аналитики связывают это с ожидаемой стартовой ценой устройства на уровне около 2400 долларов. На данный момент рынок складных смартфонов в основном контролируется Samsung и Google.

"Запуск первого складного iPhone станет поворотным моментом для всего сегмента складных устройств. Это, вероятно, повысит осведомленность о категории и привлечет внимание со стороны потребителей. Apple традиционно выступает катализатором массового принятия новых категорий продуктов" - заявил вице-президент IDC по клиентским устройствам Франсиско Херонимо.

Динамика продаж складных и обычных устройств за год (фото: IDC)

По его словам, несмотря на то, что складные смартфоны в ближайшие годы останутся нишевым сегментом с точки зрения объемов продаж, они станут важным драйвером выручки для производителей. Средняя цена продажи таких устройств, как ожидается, будет примерно в три раза выше, чем у стандартных смартфонов.

Согласно прогнозу IDC, общий рынок складных смартфонов в 2026 году может вырасти примерно на 30% - во многом благодаря выходу Apple. Дополнительный вклад в рост может внести и Samsung с запуском модели Galaxy Trifold, запланированным на январь 2026 года.

Прогноз рынка складных устройств по операционным системам (фото: IDC)

Когда представят складной iPhone

По данным отраслевых источников, первый складной iPhone Apple могут представить осенью 2026 года одновременно с линейкой iPhone 18 Pro. Ожидается, что устройство получит форм-фактор "книги" с горизонтальным сгибом и будет раскрываться в дисплей размером, сопоставимым с iPad mini.

В сложенном виде диагональ экрана составит около 5,5 дюйма, а в разложенном - порядка 7,8 дюйма. Как утверждают источники, Apple работает над усиленным шарниром, который должен практически устранить видимую складку на экране - устройство может стать одним из первых на рынке без заметного залома.