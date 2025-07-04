Саміт Молдова-ЄС засудив російську війну проти Україні та гібридні атаки
Європейський Союз та Молдова на першому спільному саміті підписали декларацію, яка визначає Росію, як загрозу. Обидві сторони засудили дії російського режиму в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.
У документі зазначено, що ЄС та Молдова тісно співпрацюють на тлі загроз регіональній безпеці, які викликані військовою агресією Росії проти України.
"Ми знову заявляємо про наше рішуче засудження військової агресії Росії проти України. У цьому контексті ми разом протидіємо цим загрозам та підтверджуємо непохитну підтримку ЄС суверенітету, стабільності, стійкості та економічного розвитку Молдови", - сказано у документі.
Окрім того, ЄС підтверджує підтримку Молдові у протистоянні гібридним атакам з боку Росії - кібератакам, використанню енергетики, як зброї, та спробам втрутитися у виборчі процеси.
"Ми рішуче засуджуємо постійні та зростаючі гібридні загрози з боку Росії, спрямовані на підрив демократичних виборів у Молдові, а також використання масштабної виборчих корупційних схем через місцевих посередників. Ми рішуче засуджуємо продовження використання Росією енергії в якості зброї, спрямоване на дестабілізацію політичної ситуації в Молдові", - сказано у декларації.
Також ЄС та Молдова в декларації підтвердили вимогу до Росії негайно вивести усі збройні формування з території тимчасово окупованого Придністров'я.
Вступ Молдови до ЄС
26 червня, напередодні саміту ЄС, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що Молдова розпочне переговори про вступ до Євросоюзу вже 4 липня. Він уточнив, що офіційний старт перемовин заплановано під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі.
Однак пізніше Дан уточнив, що вступні переговори Молдови з Євросоюзом не розпочнуться 4 липня, оскільки лідери блоку поки що не ухвалили відповідного рішення.
Молдова, зі свого боку, розраховує використати майбутній саміт ЄС, аби зміцнити свої позиції на шляху до вступу в Євросоюз. Однак паралельний розгляд заявки України створює ризик затримки процесу, оскільки прем’єр Угорщини Віктор Орбан має намір накласти вето на членство Києва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.