Президент Молдови скликає Раду безпеки через іноземне втручання у вибори

Президентка Молдови Майя Санду у середу, 30 липня, проведе засідання Вищої ради безпеки країни. Обговорюватимуть іноземне втручання у вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Також повідомляється, що після засідання Санду проведе пресконференцію.

Зазначається, що Рада безпеки обговорить боротьбу з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням у виборчий процес.

Вибори у Молдові

Нагадаємо, 28 вересня цього року у Молдові відбудуться парламентські вибори.

Починаючи з 20 липня Центральна виборча комісія Молдови почала прийом документів для реєстрації кандидатів на вибори до парламенту.

Нещодавно стало відомо, що ЦВК Молдови відмовила в реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку "Перемога", який очолює олігарх-утікач Ілан Шор. Таке рішення ухвалили більшістю голосів.

Додамо, 15 липня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти проросійських політиків та організацій у Молдові. У Брюсселі заявляють, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію напередодні парламентських виборів.

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