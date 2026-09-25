Складність завдань НМТ не змінюватимуть: роз'яснення від УЦОЯО

Чому завдання НМТ не спрощуватимуть

За словами Вакуленко, психометричні показники тестових форм відповідають вибірці учасників. Водночас деякі тести можуть бути складними для вступників, зокрема це стосується математики.

Однак спрощення таких завдань, як зазначила директорка УЦОЯО, не дало б позитивного ефекту. У такому разі тест міг би стати занадто простим і перестати належним чином розрізняти результати учнів із високим рівнем підготовки.

Тому під час створення тестів намагаються зберігати баланс складності, щоб можливість продемонструвати свої знання могли як найсильніші учні та учениці, так і ті, хто підготовлений слабше.

В УЦОЯО також не прогнозують зміни змісту оцінювання. Чинні програми залишаються основою для формування тестів.

Чому переглядають формат НМТ

Нагадаємо, понад 48,5 тисячі учасників НМТ-2026 не змогли подолати пороговий бал хоча б з одного предмета. Найбільше вступників не склали математику - таких було майже 40 тисяч.