Сложность заданий НМТ не будут менять: разъяснение от УЦОКО

Почему задания НМТ не будут упрощаться

По словам Вакуленко, психометрические показатели тестовых форм соответствуют выборке участников. В то же время, некоторые тесты могут быть сложными для абитуриентов, в частности это касается математики.

Однако упрощение таких заданий, как отметила директор УЦОКО, не дало бы положительного эффекта. В таком случае тест мог бы оказаться слишком простым и перестать должным образом различать результаты учеников с высоким уровнем подготовки.

Поэтому при создании тестов стараются сохранять баланс сложности, чтобы продемонстрировать свои знания могли как сильные ученики и ученицы, так и те, кто подготовлен слабее.

В УЦОКО также не прогнозируют изменения содержания оценивания. Действующие программы остаются основой для формирования тестов.

Почему пересматривают формат НМТ

Напомним, более 48,5 тысяч участников НМТ-2026 не смогли преодолеть пороговый балл хотя бы по одному предмету. Больше всего абитуриентов не сдали математику - таких было почти 40 тысяч.