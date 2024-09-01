Складні ситуації. Які проблеми очікують у школах Польщі із поверненням українських дітей

"Будуть тисячі індивідуальних складних ситуацій"

Заступник міністра освіти Польщі Йоанна Муха розповіла польським ЗМІ, як навчатимуться українські учні у польських школах в новому навчальному році та які проблемні питання можуть виникнути.

"Повернення українських учнів до польських шкіл буде неабияким викликом. Дитина, яка два роки тому ходила до польської школи, але з різних причин пішла, повернеться до школи. І це буде дитина, яка вже на два роки старша. Можливо, вони ці два роки не брали участі в освітній системі, тому у них зовсім інший менталітет", - пояснила чиновниця.

Багато дітей-біженців після виїзду з України продовжували навчання онлайн в українській системі освіти, але чиновники Польщі не мали можливості контролювати їхнє відвідування.

За словами Йоанни Мухи, вчителям треба буде оцінити, на якому етапі освіти такі учні знаходяться.

"Будуть тисячі індивідуальних складних ситуацій, і ми просто повинні це усвідомлювати", - додала вона.

Фото: Українські діти у школі Польщі (gettyimages.com)

За якою програмою навчатимуться українські діти

Система навчання українських учнів у школах Польщі ще не до кінця визначена. Як пояснила Йоанна Муха, українські діти в Польщі повинні вчитися за системою, яку розроблять спільно з українськими колегами.

"Навчальні деталі, запропоновані українською стороною, наразі відомі лише в загальних рисах. Польсько-українська комісія збиратиметься днями", - повідомила вона 28 серпня.

До участі у складанні спільної програми залучають представників у сфері історії, географії, трьох професорів, які займаються польсько-українськими відносинами. У Польщі хочуть напрацювати спільний з Україною підхід з вивчення історії, що стосуватиметься складних періодів у відносинах двох країн.

"Українські діти, які підлягають обов’язковій освіті, ходять до польських шкіл, вивчають польську програму польською мовою з польськими вчителями. Польські діти, які навчаються за кордоном, мають право розвивати польську мову та польську культуру, таке ж право мають і українські діти, тому по суботах вони матимуть можливість скористатися уроками, підготовленими українським урядом", - зазначила Йоанна Муха.

Раніше міністр освіти Польщі Барбара Новацька анонсувала вивчення у школах "українського освітнього компонента". Він передбачатиме уроки української мови, історії Україні та географії України.

Фото: Уроки в польській школі (gettyimages.com)

Які виплати залежатимуть від шкільного обов'язку

У Міносвіти Польщі українців попередили про запровадження обов'язкової освіти з 1 вересня 2024 року, від дотримання якого буде залежати грошова допомога на дітей.

Зокрема, йдеться про виплати, які отримують українські біженці:

"800+" – допомога в розмірі 800 злотих (приблизно 8000 грн) щомісяця на кожну дитину до 18 років;

"Добрий старт" – в розмірі 300 злотих (приблизно 3000 грн) на підготовку до школи на одну дитину.

Ця норма почне застосовуватися із червня 2025 року, оскільки заяви на виплати приймаються наперед.

Виняток із нового правила у 2024/2025 рік зроблять для учнів випускних класів українських шкіл. Вони й надалі можуть навчатися онлайн в українській системі освіти.