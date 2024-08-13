Шкільний обов'язок і штрафи. Які зміни готують для українських дітей у Польщі

У Польщі для дітей українських біженців із 1 вересня запроваджують обов'язок відвідувати школу. Дистанційно навчатися в українській системі освіти зможуть лише учні випускних класів.

РБК-Україна розповідає, які зміни готують у Польщі для українських дітей та як чиновники контролюватимуть дотримання нових правих.

Українські діти будуть зобов'язані ходити до школи так само, як польські школярі

На сторінці польського Міністерства національної освіти розміщена інформація для українських біженців про зміни правил навчання у польських школах.

Зазначається, що з 1 вересня 2024 року діти біженців з України аналогічно з польськими школярами будуть охоплені обов'язковим навчанням:

річною дошкільною підготовкою;

обов'язковою шкільною освітою (тобто обов'язковим відвідуванням 8-річної початкової школи);

обов’язком навчання (післяпочаткові школи) у польській освітній системі.

Дистанційно зможуть навчатися лише ті учні, які у 2024/2025 навчальному році навчаються у випускному класі школи, що функціонує в українській системі освіти.

Сімейна допомога "800+" (близько 8000 грн щомісяця) і "Добрий старт" (близько 3000 грн перед початком шкільного року) будуть виплачуватися біженцям з України за умови, що їхня дитина відвідує або 1-річну дошкільну підготовку, або початкову чи післяпочаткову школу у Польщі.

"Польські школи належним чином підготовлені до прийому дітей, які приїжджають з України, щоб забезпечити їм підтримку, турботу та безпеку. Відсутність освіти - це не лише брак знань, це також труднощі з інтеграцією, з пошуком свого шляху в країні проживання, а в майбутньому - проблеми з працевлаштуванням і нормальним функціонуванням у суспільстві", - пояснюють нові правила у відомстві.

У міністерстві додають, що українські діти в польській школі збережуть свою національну та культурну ідентичність.

"Завдяки підтримці міжкультурних асистентів їм не доведеться боятися мовного бар'єру. Діти, які не ходять до школи, наражаються на різні ризики, вони більш схильні до правопорушень та використання (наприклад, змушування до різних видів нелегальної роботи). Цим негативним явищам необхідно запобігати", - зазначають у у Міносвіти.

Фото: Українським дітям допомагатимуть міжкультурні асистенти (gettyimages.com)

Які ще зміни підготували для українських дітей у Польщі

Для дітей українських біженців продовжили додаткове навчання польської мови (мінімум 4 години на тиждень). Період безкоштовного навчання продовжили до 36 місяців.

Українські діти матимуть можливість користуватися допомогою міжкультурного асистента.

Учні 8 класу польської школи на підсумковому іспиті не муситимуть складати іспит з польської мови (лише за бажанням).

Фото: Українські діти на уроці у польській школі (gettyimages.com)

Як чиновники контролюватимуть дотримання нових правил

Досі відвідування школи у Польщі для українських біженців було добровільним. Нові правила щодо шкільного обов'язку Міністерство освіти Польщі врегульовує в окремому розпорядженні, проект якого було опубліковано 22 липня 2024 року.

У документі зазначається, що на даний час діти-громадяни України, які навчалися в українській системі освіти дистанційно, не підпадають під дію положення про обов'язкове навчання у Польщі.

У проекті розпорядження пропонується закріпити обов'язок для українських дітей зі статусом тимчасового захисту проходити навчання в Польщі.

За невиконання цього обов'язку батьки можуть зіткнутися із примусовим провадженням та штрафом у 100 злотих, пише Rzeczpospolita. А з червня 2025 року наслідком також буде втрата пільги "800+". Це пов'язано із тим, що ця допомога призначається до 30 червня на рік наперед.

Раніше видання Prawo.pl пояснило, що штрафи для батьків за те, що їхні діти не ходять до школи, не поширюються на дітей українських біженців, бо у параграфі 15 спецзакону про допомогу українцям залишається норма про дистанційне навчання в українській системі освіти. Саме цю норму пропонується змінити у розпорядженні Міносвіти, яке перебуває на обговоренні.