Допомога біженцям. У польських школах готуються до великої кількості українських дітей

У Польщі готуються до зростання кількості українських дітей у школах. Це пов'язано із новими вимогами для біженців щодо шкільної освіти.

У зв'язку із цим Міносвіти Польщі готує міжкультурних асистентів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Notes from Poland .

Асистенти допомагатимуть українським учням

Міністерство освіти Польщі готує міжкультурних помічників, щоб допомогти більшій кількості українських учнів, які розпочнуть навчання у вересні.

"Ми робимо все можливе, щоб польські школи біли максимально готові приймати українських учнів", – розповіла міністр освіти Барбара Новацька.

За словами чиновниці, зараз у польських школах навчається близько 100 тис. дітей-біженців, але поза системою освіти можуть перебувати ще від 70 тис. до 180 тис. українських дітей.

"Польські вчителі дуже відповідально поставилися до завдання під час кризи біженців. Я знаю, що так би вони зробили і зараз, але ми хочемо їх підтримати, тому навчаємо та готуємо міжкультурних помічників", - додала міністр.

З 1 липня набули чинності зміни до законодавства, за якими українські діти-біженці зобов’язані відвідувати школу, щоб батьки отримували на них щомісячну допомогу у 800 злотих (приблизно 8000 грн). Досі багато українських дітей залишалися поза польською системою освіти, навчаючись дистанційно з українськими вчителями.

"Нам довелося прийняти це важке рішення, щоб запровадити обов’язкову освіту. Ці діти чотири роки навчаються онлайн – спочатку через пандемію, а потім через війну. Ми як держава зобов’язані забезпечити якісний рівень освіти. Ми не можемо допустити, щоб діти не вміли читати і писати", – пояснила Барбара Новацка.

Фото: Навчання українських дітей (gettyimages.com)

Як записати дитину до польської школи

Польські експерти вважають, що більшість українських біженців, відправлятимуть їх у польські школи, щоб не втратити виплати на дітей. Тих, хто цього не зробить, штрафувати не будуть, хоч таке покарання передбачене для поляків.

Щоб записати дитину, потрібно подати заяву директору школи. Клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих закордонною школою, а у разі відсутності таких документів - за декларацією батьків про загальну кількість років навчання за кордоном.

завантажити шаблон декларації про загальний стаж навчання учня в системі освіти України можна тут.

завантажити довідку про відвідування студентом з України підготовчого відділення можна тут.

декларація про продовження навчання учнів у системі освіти України можна знайти тут.

Якщо не вдається знайти школу з вільними місцями, потрібно звернутися до місцевого управління.