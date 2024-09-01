Сложные ситуации. Какие проблемы ожидают в школах Польши с возвращением украинских детей

"Будут тысячи индивидуальных сложных ситуаций"

Заместитель министра образования Польши Йоанна Муха рассказала польским СМИ, как будут учиться украинские ученики в польских школах в новом учебном году и какие проблемные вопросы могут возникнуть.

"Возвращение украинских учеников в польские школы будет большим вызовом. Ребенок, который два года назад ходил в польскую школу, но по разным причинам ушел, вернется в школу. И это будет ребенок, который уже на два года старше. Возможно, они эти два года не участвовали в образовательной системе, поэтому у них совсем другой менталитет", – пояснила чиновница.

Многие дети-беженцы после выезда из Украины продолжали обучение онлайн в украинской системе образования, но у чиновников Польши не было возможности контролировать их посещение.

По словам Йоанны Мухи, учителям нужно будет оценить, на каком этапе образования такие ученики находятся.

"Будут тысячи индивидуальных сложных ситуаций, и мы просто должны это осознавать", - добавила она.

Фото: Украинские дети в школе Польши (gettyimages.com)

По какой программе будут учиться украинские дети

Система обучения украинских учащихся в школах Польши еще не до конца определена. Как пояснила Иоанна Муха, украинские дети в Польше должны учиться по системе, которую разработают совместно с украинскими коллегами.

"Подробности обучения, предложенные украинской стороной, пока известны лишь в общих чертах. Польско-украинская комиссия будет собираться на днях", - сообщила она 28 августа.

К участию в составлении совместной программы привлекают представителей в сфере истории, географии, трех профессоров, занимающихся польско-украинскими отношениями. В Польше хотят наработать общий с Украиной подход по изучению истории, касающейся сложных периодов в отношениях двух стран.

"Украинские дети, которые подлежат обязательному образованию, ходят в польские школы, изучают польскую программу на польском языке с польскими учителями. Польские дети, которые учатся за границей, имеют право развивать польский язык и польскую культуру, такое же право имеют и украинские дети, поэтому по субботам у них будет возможность воспользоваться уроками, подготовленными украинским правительством", - отметила Йоанна Муха.

Ранее министр образования Польши Барбара Новацка анонсировала изучение в школах "украинского образовательного компонента". Он предполагает уроки украинского языка, истории Украины и географии Украины.

Фото: Уроки в польской школе (gettyimages.com)

Какие выплаты будут зависеть от школьной обязанности

В Минобразования Польши украинцев предупредили о введении обязательного образования с 1 сентября 2024, от соблюдения которого будет зависеть денежная помощь на детей.

В частности, речь идет о выплатах, которые получают украинские беженцы:

"800+" – помощь в размере 800 злотых (приблизительно 8000 грн) ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет;

"Добрый старт" – в размере 300 злотых (примерно 3000 грн) на подготовку в школу на одного ребенка.

Эта норма начнет применяться с июня 2025 года, поскольку заявления на выплаты принимаются заранее.

Исключение из нового правила на 2024/2025 год сделают для учащихся выпускных классов украинских школ. Они и дальше могут учиться онлайн в украинской системе образования.