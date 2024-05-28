Складні правила. Чому українські лікарі досі не можуть лікувати пацієнтів у Чехії

Українські лікарі, які прибули до Чехії навесні 2022 року, могли б лише цієї осені отримати дозвіл на практику у цій країні. На заваді роботі за фахом – тривалий атестаційний процес та необхідність вивчити чеську мову.

"Це дуже складний і для біженців де-факто нескінченний процес", – розповів заступник голови Чеського лікарського товариства Циріл Муха.

За його словами, нострифікація українського диплому триває кілька місяців, а після цього необхідно скласти письмовий професійний іспит. У цьому тесті дві тисячі складних питань. Також треба відбути шестимісячне стажування у лікарні, заплативши за це сотні євро.

"Навіть якби все відбувалося цілком добре, все одно це триває до двох років. Але там іще є величезні затягування", – додав він.

У його терапевтичному кабінеті працює асистенткою лікар з України Оксана Денисюк. Вона розпочала своє стажування у вересні 2023 року і завершила його в березні. Але скласти апробаційні іспити чеською мовою зможелише восени 2024 року – через вимогу тримісячного періоду після стажування.

За її словами, вивчити мову було найтяжчим завданням. Мову українка почала вчити в березні 2022 року, але мовний іспит лякає її найбільше. Вона матиме 5 спроб на його складання. Біженка планує залишатися у Чехії до закінчення війни.

Фото: Лікарня у Чехії (facebook.com/nemopisek)

Інші українки, які стажувалися у Циріла Мухи, заробляли на життя роботою у барі чи садовому господарстві. Щоб допомогти українським лікарям подолати перешкоди до практики в Чехії, він з колегами започаткував проект "Україна".

"Коли років п’ять тому приїжджав хтось із-за кордону і хотів у нас працювати лікарем, то мусив бути готовий до того, що це буде довгий і складний процес. Але ці люди не прихали з власної волі, це ж біженці від війни", – пояснив медик.

Але у чеському МОЗ змін для спрощення апробаційного процесу для фахівців із-поза меж ЄС не планують і наполягають на виконанні всіх вимог. Міністр Властіміл Валек раніше заявив, що система визнання кваліфікації лікарів із-поза меж ЄС не буде змінюватися через необхідність дотримуватися єдиних стандартів Європейського союзу.