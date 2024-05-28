Сложные правила. Почему украинские врачи до сих пор не могут лечить пациентов в Чехии

Украинские врачи, прибывшие в Чехию весной 2022 года, могли бы только этой осенью получить разрешение на практику в этой стране. Препятствие работе по специальности – длительный аттестационный процесс и необходимость выучить чешский язык.

"Это очень сложный и для беженцев де-факто бесконечный процесс", – рассказал заместитель председателя Чешского врачебного общества Цирил Муха.

По его словам, нострификация украинского диплома длится несколько месяцев, а после этого необходимо сдать письменный профессиональный экзамен. В этом тесте две тысячи сложных вопросов. Также нужно отбыть шестимесячную стажировку в больнице, заплатив за это сотни евро.

"Даже если бы все происходило хорошо, все равно это длится до двух лет. Но там еще есть огромные затягивания", – добавил он.

В его терапевтическом кабинете работает ассистенткой врач из Украины Оксана Денисюк. Она начала свою стажировку в сентябре 2023 года и завершила ее в марте. Но сдать апробационные экзамены на чешском языке сможет только осенью 2024 года – из-за требования трехмесячного периода после стажировки.

По ее словам, выучить язык было самой тяжелой задачей. Язык украинка начала учить в марте 2022 года, но языковой экзамен пугает его больше всего. У нее будет 5 попыток на его сдачу. Беженка планирует оставаться в Чехии до окончания войны.

Фото: Больница в Чехии (facebook.com/nemopisek)

Другие украинки, стажировавшиеся у Цирила Мухи, зарабатывали на жизнь работой в баре или садовом хозяйстве. Чтобы помочь украинским врачам преодолеть препятствия к практике в Чехии, он с коллегами начал проект "Украина".

"Когда лет пять назад приезжал кто-то из-за границы и хотел у нас работать врачом, то должен был быть готов к тому, что это будет долгий и сложный процесс. Но эти люди не приехали по собственной воле, это беженцы от войны", – объяснил медик.

Но в чешском Минздраве изменений для упрощения апробационного процесса для специалистов из-за пределов ЕС не планируют и настаивают на выполнении всех требований. Министр Властимил Валек ранее заявил, что система признания квалификации врачей из-за пределов ЕС не будет меняться из-за необходимости соблюдения единых стандартов Европейского союза.