Перехід на довготривале перебування у Чехії: які будуть умови для біженців

Уряд Чехії хоче дозволити українським біженцям переходити на довготривалий тип перебування у країні. Процедура такого переходу описана у законопроекті Lex Ukrajina 7, який перебуває на етапі розгляду.

Які будуть умови та етапи отримання нового статусу у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Довготривале перебування не забирає права на тимчасовий захист

Деталями нового законопроекту із виданням ProUkraїnu поділилася адвокат Оксана Різак. Вона пояснила, які будуть етапи переходу у новий статус та умови для біженців.

Інститут тимчасового захисту діятиме й після 2025 року. Тож українці, які не матимуть можливості чи бажання перейти на довготривале перебування, можуть надалі оформляти захист із відповідними пільгами.

"Отримання довготривалого дозволу на перебування не забирає права й можливості перебувати на тимчасовому захисті, але навпаки, це бонус. Завдання кожного, хто має тимчасовий захист, продовжити його дію. Тому що довготривалий дозвіл на перебування у формі внутрішньої картки надаватиметься тим особам, котрі мають дійсний тимчасовий захист", - пояснила юрист.

Які будуть етапи переходу на довготривале перебування

В електронному кабінеті для продовження тимчасового захисту буде додаткова опція "Проявити інтерес на отримання довготривалого дозволу на перебування". Людина спершу продовжує захист, а потім обирає цю опцію.

"У цей момент вас ще нічого не зобов’язує, але ви надаєте згоду, щоби Міністерство внутрішніх справ Чехії самостійно збирало про вас інформацію, котру йому нададуть державні органи Чехії – Міністерство праці та соціальної політики та Міністерство фінансів", - зазначає Оксана Різак.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Усі члени родини, що проживають разом у Чехії, заповнюють одну заявку на виявлення інтересу отримати довготривале проживання:

дружина з чоловіком за умови ведення спільного господарства;

батьки та їхні неповнолітні діти;

батьки та їхні повнолітні діти, що продовжують навчання на денній формі, тобто вважаються такими, що є на утриманні батьків;

а також особи старше 65 років, які проживають разом із сім’єю (тобто батьки, що проживають разом із дітьми).

Жінки, чиї чоловіки проживають в Україні, можуть подавати заявку окремо..

Під час другого етапу – реєстрації – біженець має надати документи, що підтверджують родинні зв’язки між особами та те, що повнолітня дитина навчається, а неповнолітня — відвідує школу, якщо підлягає обов’язковому навчанні.

У підтвердженні успішної реєстрації буде вказана дата, час і місце для здачі біометричних відбитків. Це початок виготовлення біометричної картки.

На третьому етапі виготовляється біометрична картка. Потрібно з'явитися на призначену дату й час в OAMP (відділення МВС), здати відбитки і зробити фотографію.

МВС на третьому етапі робить ще одну перевірку:

чи дійсно людина весь час з моменту подачі заявки на виявлення інтересу аж до отримання посвідки перебуває в Чехії із дійсним тимчасовим захистом;

чи людина не була судима в Чехії та чи не внесена до Шенгенської системи, як особа, котра повинна покинути територію Шенгену.

Під час отримання картки потрібно мати дійсний закордонний паспорт.

Фото: Біженцям запропонують подати заявку на новий статус (gettyimages.com)

Умови для отримання спеціального типу проживання

Перейти на довготривалий тип перебування зможуть не всі охочі, а лише ті, хто відповідає умовам. Мають бути дотримані усі вимоги:

несудимість;

дійсний закордонний паспорт;

документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;

незалежність від соціальної системи в Чехії;

безперервне перебування в Чехії з візою тимчасового захисту мінімум 2 роки;

відсутність боргів за соціальне та медичне страхування;

документ про забезпечене проживання на території Чехії;

для дітей обов’язковою умовою є відвідування школи в Чехії.

У разі відмови у наданні довготривалого проживання, людина може залишитися на тимчасовому захисті. Перехід є добровільним.

Якщо біженець не відповідає умовам, то зможе податися через рік або й у наступні роки, якщо далі триватиме війна.

Що означатиме незалежність від соціальної системи

У МВС повідомили, якщо з 2023 року людина брала гуманітарну допомогу, то не відповідатиме умовам переходу на довготривале перебування. Пізніше буде виданий підзаконний акт, який встановить точний період, упродовж якого враховуватиметься отримання гуманітарної допомоги.

Фото: Мітинг на підтримку України у Чехії (gettyimages.com)

Чи можна буде виїжджати із Чехії

Безперервне проживання означає, що людина перебуває на території Чехії більшість часу. У системі МВС буде інформація, що біженець безперервно з 2022 до 2024 року продовжував тимчасовий захист, а не отримував новий.

"Якщо ви виїжджали за межі Чеської Республіки з дійсним тимчасовим захистом, але виїжджали на короткий термін, то ця безперервність не буде порушена. Візьміть до уваги, що тимчасовий захист видається на рік, тобто поїздка не може бути на пів року чи довготривалою", - пояснила Оксана Різак.

Чи можна буде отримати новий статус без закордонного паспорта

Відсутність дійсного паспорта для отримання тимчасового захисту некритична. Проте для того, щоб перейти на довготривале перебування, необхідно мати дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Водночас необов’язково, щоб паспорт був дійсний на увесь період дії нової посвідки. Якщо термін дії паспорта закінчиться, про новий паспорт необхідно повідомити МВС Чехії упродовж 3 днів.