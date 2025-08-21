Складне питання: прем'єр про підвищення зарплат вчителям в Україні

Позитивні зміни в питанні підвищення заробітних плат освітянам можливі у наступному році. Але це складне питання.
Про це заявила прем'єр-міністра Юлій Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ під час конференції "Серпнева-2025".
"Ми працюємо, повірте, це пріоритет номер один, над тим, щоб вирішити питання заробітних плат", - сказала вона.
За її словами, питання підвищення зарплат - "це складний виклик".
"З міністром фінансів, і з міністром освіти ми це проговорюємо і шукаємо спільні напрацювання. І сподіваюся, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямі", - сказала Свириденко.
Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Найнижчі зарплати в освіті - 14 593 гривень, де за рік зарплати зросли на 17,3%.
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.
У проєкті містяться такі показники розміру заробітної плати вчителя на місяць без нарахувань єдиного соціального внеску:
За даними уряду, у 2024 році в Україні було 13 026 шкіл. У 2025 році їхня кількість скоротиться до 12 600. Кількість шкіл буде скорочуватися і надалі: до 12 000 у 2026 році, до 11 000 у 2027 році та до 10 500 у 2028 році.