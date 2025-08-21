RU

Сложный вопрос: премьер о повышении зарплат учителям в Украине

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Положительные изменения в вопросе повышения заработных плат педагогам возможны в следующем году. Но это сложный вопрос.

Об этом заявила премьер-министра Юлий Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление во время конференции "Августовская-2025".

"Мы работаем, поверьте, это приоритет номер один, над тем, чтобы решить вопрос заработных плат", - сказала она.

По ее словам, вопрос повышения зарплат - "это сложный вызов".

"С министром финансов, и с министром образования мы это проговариваем и ищем совместные наработки. И надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении", - сказала Свиреденко.

 

 

Зарплата учителей

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

В проекте содержатся следующие показатели размера заработной платы учителя в месяц без начислений единого социального взноса:

  • 2024 год - 15,0 тысяч гривен,
  • 2025 год - 15,0 тысяч гривен,
  • 2026 год - 17,0 тысяч гривен,
  • 2027 год - 18,3 тысячи гривен,
  • 2028 год - 20,0 тысяч гривен.

По данным правительства, в 2024 году в Украине было 13 026 школ. В 2025 году их количество сократится до 12 600. Количество школ будет сокращаться и в дальнейшем: до 12 000 в 2026 году, до 11 000 в 2027 году и до 10 500 в 2028 году.

