Складне пекло, але міста тримаються: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про Торецьк та Часів Яр

Попри тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру ситуація там залишається складною. Росіяни намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Торецьк та Часів Яр - це дуже довге та складне пекло. В обох містах міські бої йдуть довше довго, місяцями, майже рік у випадку Часового Яру. Слід розуміти, що це щоденний жах, але тим не менше, ці міста тримаються", - сказав Трегубов.

За його словами, у Часовому Ярі росіяни намагаються обійти місто з півночі, але успіху не досягають. Однак там окремі позиції просто не витримують й українські війська змушені відходити.

"Тим не менше українські війська ведуть оборону в обох цих містах", - заявив Трегубов.

Ситуація в районі Торецька

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова та речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.

Росіяни намагаються захопити оборонні позиції, які у ЗСУ знаходяться у напрямках шахт "Центральна" та "Торецька".

Нещодавно на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.

Ситуація у Часовому Яру

Нагадаємо, за інформацією ЗСУ, російська армія накопичує сили у північній частині Часового Яру, та намагається штурмувати південну.

У місті тривають запеклі бої. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.