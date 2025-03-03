ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Складне пекло, але міста тримаються: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про Торецьк та Часів Яр

Понеділок 03 березня 2025 21:17
UA EN RU
Складне пекло, але міста тримаються: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про Торецьк та Часів Яр Ілюстративне фото: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про Торецьк та Часів Яр (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Попри тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру ситуація там залишається складною. Росіяни намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Торецьк та Часів Яр - це дуже довге та складне пекло. В обох містах міські бої йдуть довше довго, місяцями, майже рік у випадку Часового Яру. Слід розуміти, що це щоденний жах, але тим не менше, ці міста тримаються", - сказав Трегубов.

За його словами, у Часовому Ярі росіяни намагаються обійти місто з півночі, але успіху не досягають. Однак там окремі позиції просто не витримують й українські війська змушені відходити.

"Тим не менше українські війська ведуть оборону в обох цих містах", - заявив Трегубов.

Ситуація в районі Торецька

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова та речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.

Росіяни намагаються захопити оборонні позиції, які у ЗСУ знаходяться у напрямках шахт "Центральна" та "Торецька".

Нещодавно на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.

Ситуація у Часовому Яру

Нагадаємо, за інформацією ЗСУ, російська армія накопичує сили у північній частині Часового Яру, та намагається штурмувати південну.

У місті тривають запеклі бої. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.

Днями в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російська армія активізувала свій наступ на Краматорському та Турецькому напрямках. Зокрема, ворог штурмував Часів Яр. Однак ЗСУ відбили наступ противника на півдні цього населеного пункту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України