ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сложный ад, но города держатся: в ОСУВ "Хортица" рассказали о Торецке и Часов Яре

Понедельник 03 марта 2025 21:17
UA EN RU
Сложный ад, но города держатся: в ОСУВ "Хортица" рассказали о Торецке и Часов Яре Иллюстративное фото: в ОСУВ "Хортица" рассказали о Торецке и Часов Яре (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Несмотря на длительные городские бои в Торецке и Часовом Яру ситуация там остается сложной. Россияне пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Торецк и Часов Яр - это очень длинный и сложный ад. В обоих городах городские бои идут дольше долго, месяцами, почти год в случае Часового Яра. Следует понимать, что это ежедневный ужас, но тем не менее, эти города держатся", - сказал Трегубов.

По его словам, в Часовом Яру россияне пытаются обойти город с севера, но успеха не достигают. Однако там отдельные позиции просто не выдерживают и украинские войска вынуждены отходить.

"Тем не менее украинские войска ведут оборону в обоих этих городах", - заявил Трегубов.

Ситуация в районе Торецка

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова и спикера ОТУ "Луганск" Дмитрия Запорожца, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.

Россияне пытаются захватить оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в направлениях шахт "Центральная" и "Торецка".

Недавно на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.

Ситуация в Часовом Яру

Напомним, по информации ВСУ, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.

В городе продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.

На днях в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Турецком направлениях. В частности, враг штурмовал Часов Яр. Однако ВСУ отбили наступление противника на юге этого населенного пункта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины