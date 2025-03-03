Сложный ад, но города держатся: в ОСУВ "Хортица" рассказали о Торецке и Часов Яре

Несмотря на длительные городские бои в Торецке и Часовом Яру ситуация там остается сложной. Россияне пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Торецк и Часов Яр - это очень длинный и сложный ад. В обоих городах городские бои идут дольше долго, месяцами, почти год в случае Часового Яра. Следует понимать, что это ежедневный ужас, но тем не менее, эти города держатся", - сказал Трегубов.

По его словам, в Часовом Яру россияне пытаются обойти город с севера, но успеха не достигают. Однако там отдельные позиции просто не выдерживают и украинские войска вынуждены отходить.

"Тем не менее украинские войска ведут оборону в обоих этих городах", - заявил Трегубов.

Ситуация в районе Торецка

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова и спикера ОТУ "Луганск" Дмитрия Запорожца, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.

Россияне пытаются захватить оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в направлениях шахт "Центральная" и "Торецка".

Недавно на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.

Ситуация в Часовом Яру

Напомним, по информации ВСУ, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.

В городе продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.