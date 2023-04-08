Складна, але контрольована: Гуменюк розповіла, про ситуацію на півдні

"Ситуація на півдні України залишається стабільно складною, але контролюється Силами оборони попри те, що ворог продовжує авіаудари", - сказала Гуменюк.

За її словами, вчора ввечері окупанти знову атакували Херсонську область керованими авіабомбами, росіяни били по сільськогосподарських угіддях і промисловості.

"Минула доба характеризувалася якраз атаками, зокрема і повітряними з використанням дронів, з яких, проводячи розвідку, ворог також скидає ВОГи. РФ активно б’є безпосередньо по критичній інфраструктурі, медичних об’єктах", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що російські війська, нехтуючи правилами та нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують тероризм.

Нагадаємо, за свіжими даними Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької області росіяни готують евакуацію місцевого населення до Криму.

Також повідомлялося, що російські окупанти стали відчувати втрату позицій на Лівобережжі та облаштовують на півдні нові рубежі оборони подалі від лінії фронту.

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