РФ активізувала авіацію, відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, - ОК "Південь"

Російські окупанти стали відчувати втрату позицій на Лівобережжі. Через що противник активізував свою авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

При цьому військові зазначають, що за минулу добу обстановка в зоні відповідальності суттєвих змін не зазнала: залишається стабільно складною, але контрольованою.

"Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вчора двома винищувачами Су-35 окупанти атакували Бериславський район керованими авіаційними бомбами.

"Пошкоджено будівлю рятувальної частини. Без людських втрат", - додають в командуванні.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони розповіли, що обстрілами намагаються зачистити від окупантів 20-кілометрову зону лівобережжя Дніпра на півдні України.

Також ми писали про те, що росіяни на півдні облаштовують нові рубежі оборони подалі від лінії фронту.

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