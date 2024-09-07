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На складі у Воронезькій області було знищено північнокорейські ракети, - ЦПД

Україна, Субота 07 вересня 2024 15:58
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На складі у Воронезькій області було знищено північнокорейські ракети, - ЦПД Фото: ЗСУ знищили корейські ракети на складі у Воронезькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Воронезькій області завдано удар по військовому складу. Відомо, що там знаходились північнокорейські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ЦПД Андрія Коваленка.

"Нанесено удар по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області", - повідомив Коваленко.

Він зауважив, що були знищені корейські ракети, які російський диктатор Володимир Путін фактично випрошував у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"На іранські ракети чекає така ж доля", - додав керівник ЦПД.

Нагадаємо, що запаси росіян закінчуються. Масові обстріли по Україні призводять до того, що накоплені роками боєприпаси зникають, а нові виготовляти окупанти не встигають.

Натомість Путін вирішив заручитись підтримкою партнерів. Спочатку диктатор звернувся до Ірану та домовився про постачання дронів, а потім дійшов і до Кім Чен Ина. РБК-Україна повідомляло, що ще в січні США та союзники виступили зі спільною заявою проти постачання зброї між КНДР і Росією, зокрема закупівлі Москвою північнокорейських балістичних ракет і використання їх проти України.

Однак співпраця між країнами не припинилась, Росія і досі завдає ударів по Україні за допомогою ракет КНДР.

Зауважимо, що у Південній Кореї вважають, що росіяни могли отримати від КНДР щонайменше п'ять мільйонів боєприпасів. Натомість Північна Корея могла отримати від Росії технології для космічних супутників та конвенційну зброю.

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