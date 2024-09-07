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На складе в Воронежской области были уничтожены северокорейские ракеты, - ЦПД

Украина, Суббота 07 сентября 2024 15:58
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На складе в Воронежской области были уничтожены северокорейские ракеты, - ЦПД Фото: ВСУ уничтожили корейские ракеты на складе в Воронежской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Воронежской области нанесен удар по военному складу. Там находились северокорейские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ЦПИ Андрея Коваленко.

"Нанесен удар по составу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области", - сообщил Коваленко.

Он отметил, что были уничтожены корейские ракеты, которые российский диктатор Владимир Путин фактически выпрашивал у лидера Северной Кореи Ким Чен Ина.

"Иранские ракеты ждет такая же участь", - добавил руководитель ЦПИ.

Напомним, что запасы россиян заканчиваются. Массовые обстрелы по Украине приводят к тому, что накопившиеся годы боеприпасы исчезают, а новые производить оккупанты не успевают.

Путин же решил заручиться поддержкой партнеров. Сначала диктатор обратился к Ирану и договорился о поставках дронов, а затем дошел и до Ким Чен Ина. РБК-Украина сообщало, что еще в январе США и союзники выступили с совместным заявлением против поставок оружия между КНДР и Россией, в том числе закупки Москвой северокорейских баллистических ракет и использование их против Украины.

Однако сотрудничество между странами не прекратилось, Россия до сих пор наносит удары по Украине с помощью ракет КНДР.

Заметим, что в Южной Корее считают, что россияне могли получить от КНДР не менее пяти миллионов боеприпасов. Северная Корея могла получить от России технологии для космических спутников и конвенционное оружие.

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