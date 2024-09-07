ua en ru
Сб, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області, - джерела

Воронезька області, Субота 07 вересня 2024 13:15
UA EN RU
Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області, - джерела Ілюстративне фото: дрони СБУ атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області в ніч на 7 вересня. Там триває детонація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела, цієї ночі безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області Росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що цьому передувало

Цієї ночі росіяни заявили про атаку дронів на Воронезьку область. Місцевий губернатор заявив про падіння уламків збитого безпілотника і пожежу, яка перекинулася на "вибухонебезпечні предмети".

На місці інциденту почалася детонація. У мережі публікували відповідні відео. Російська влада оголосила про евакуації біля місця ураження.

Крім того, пізніше губернатор Воронезької області повідомив, що було оголошено режим надзвичайної ситуації через детонацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Воронежская область Війна Росії проти України Дрони Атака дронів
NEWS
Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області, - джерела
Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області, - джерела
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна