На складі Міноборони Узбекистану пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерства.

Вибух пролунав близько третьої ночі на складі Міноборони у селищі Малик Сирдар'їнської області.

У Міноборони наголосили, що жертв та постраждалих немає.

Наразі ведеться розслідування НП.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, у селищі Жовтневий у Білгородській області сталися вибухи на складі з боєприпасами .

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