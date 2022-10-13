Під російським Бєлгородом вибухнув склад з боєприпасами (відео)

У четвер, 13 жовтня, у селищі Октябрський (Бєлгородська область) трапились вибухи на складі з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Селище знаходиться за 12 кілометрів від кордону з Україною.

За його словами, жертв і постраждалих немає, а місцевих жителів вивозять на безпечну відстань.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська намагалися завдати удару по Харкову. Однак усі ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.

Раніше, у російському Бєлгороді другий раз за день працюють системи ППО.

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