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Під російським Бєлгородом вибухнув склад з боєприпасами (відео)

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Четвер 13 жовтня 2022 20:40
Під російським Бєлгородом вибухнув склад з боєприпасами (відео) Фото: Під російським Бєлгородом вибухнув склад з боєприпасами (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 13 жовтня, у селищі Октябрський (Бєлгородська область) трапились вибухи на складі з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"У селищі Бєлгородського району внаслідок "обстрілу ЗСУ" підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація", - заявив губернатор.

За його словами, жертв і постраждалих немає, а місцевих жителів вивозять на безпечну відстань.

Під російським Бєлгородом вибухнув склад з боєприпасами (відео)

Селище знаходиться за 12 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська намагалися завдати удару по Харкову. Однак усі ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.

Раніше, у російському Бєлгороді другий раз за день працюють системи ППО.

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