На складе Минобороны Узбекистана прогремел взрыв
Фото: На складе Минобороны Узбекистана прогремел взрыв (Getty Images)
Взрыв произошел на складе Министерства обороны Узбекистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.
Взрыв прогремел около трех ночи на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области.
В Минобороны подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.
В настоящее время ведется расследование ЧП.
Напомним, в четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский в Белгородской области произошли взрывы на складе с боеприпасами.
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