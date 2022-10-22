На складе Минобороны Узбекистана прогремел взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.

Взрыв прогремел около трех ночи на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области.

В Минобороны подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

В настоящее время ведется расследование ЧП.

Напомним, в четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский в Белгородской области произошли взрывы на складе с боеприпасами.

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