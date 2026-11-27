Як працює режим ноутбука на iPhone Duo?

Програма Screens від компанії Edovia дозволяє керувати комп'ютером з iPhone, iPad, іншого Mac або навіть Vision Pro. У версії Screens 5.10.6 з'явився режим Laptop Mode спеціально для складаного iPhone Duo.

Коли пристрій зігнутий під кутом у напіввідкритому положенні, інтерфейс ділиться на дві частини:

на верхній половині дисплея відображається віддалений робочий стіл комп'ютера;

на нижній половині з'являються екранна клавіатура та трекпад.

Розробники знайшли незвичне застосування для iPhone Duo (скриншот: Edovia)

Можливості клавіатури та трекпада

Вбудована клавіатура підтримує кілька мов, а щоб побачити альтернативні символи, достатньо провести пальцем вниз по клавішах, як на iPad. Сенсорний трекпад, своєю чергою, підтримує фірмові жести Screens.

Розробники зазначають: такі елементи керування не замінять повноцінну фізичну клавіатуру й трекпад, проте стануть у пригоді в екстрених ситуаціях.

Ними також цілком зручно користуватися регулярно, якщо користувачі звикли набирати текст на екрані або не планують друкувати довгі документи.

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Чому розробникам непросто адаптувати додатки під iPhone Duo?

Незвичний формфактор iPhone Duo відрізняється від усіх попередніх моделей iPhone і відкриває простір для нестандартних сценаріїв використання. Водночас не всім сервісам легко підлаштуватися під такий екран.

Наприклад, керівник Instagram Адам Моссері нещодавно визнав, що створити версію Instagram, яка б по-справжньому зручно працювала на цьому пристрої, буде "доволі складним завданням".