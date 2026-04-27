Складаний iPhone за 2 тис. доларів та 10 нових гаджетів: як Джон Тернус планує змінити Apple

Точка відліку: складаний iPhone

Презентація складаного смартфона у вересні 2026 року стане "бойовим хрещенням" для нового CEO. Оскільки Тернус особисто керував розробкою пристрою, Apple хоче зробити його "обличчям нової ери".

Складаний iPhone фокусуватиметься на чотирьох перевагах:

Міцність та продуктивність - виправлення і недопущення помилок ранніх складаних пристроїв конкурентів;

Малопомітний згин - Apple прагне створити ідеально рівний екран;

Формфактор iPad - у розгорнутому стані екран матиме горизонтальну орієнтацію, тим самим нагадуючи планшет;

Ексклюзивність - ціна від 2000 доларів зробить гаджет нішевим. На думку аналітиків, це значно підвищить середній чек компанії.

Глобальний наступ на ринок ШІ

Джон Тернус готує Apple до виходу 10 нових товарних категорій. Найбільш очікувані розробки:

Настільний робот - 9-дюймовий екран на рухомій "робоціжці" для відеодзвінків та управління будинком;

ШІ-окуляри та AirPods з камерами - гаджети, що зчитують навколишній світ і надають контекстні підказки через Siri;

Розумна підвіска (Pendant) - компактна камера-кліпса, яка передає дані у ШІ-систему iPhone;

Домашня безпека - власна екосистема камер та сенсорів, що конкуруватиме з Google Nest та Ring.

На перспективу (2028-2030 роки) Apple планує випустити легкі AR-окуляри, які у майбутньому можуть повністю замінити iPhone.

Пріоритет Тернуса: сервіси Apple

Попри те, що Тернус прийшов на керівну посаду із департаменту апаратного забезпечення, він планує агресивно розвивати сервіси. Його фаворитом є Apple Pay - новий CEO бачить грандіозні можливості у поєднанні "заліза" з новими фінансовими послугами та контентом.

Щодо ШІ, Тернус дотримується класичного підходу Apple. "Ми не випускаємо технології заради технологій", - зазначив він.

Новий CEO пообіцяв співробітникам, що ШІ дозволить вирішувати завдання, які раніше вважалися науковою фантастикою. З усім тим, ключовий акцент буде на досвіді користувача, а не на цифрах.

Виклики для нового лідера

Аналітики прогнозують, що перший святковий квартал під керівництвом Тернуса принесе Apple рекордні 150 мільярдів доларів.

Головним викликом, вважають експерти, стане Siri. Тернусу доведеться нарешті виправити інтелектуального помічника, який роками "страждав" від затримок у розробці, та перетворити його на повноцінне "серце нової розумної екосистеми".

Джон Тернус уже заявив співробітникам, що Apple збирається вчергове "змінити світ" і називає поточний етап "найбільш захопливим часом у своїй кар'єрі".