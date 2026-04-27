Складной iPhone за 2 тыс. долларов и 10 новых гаджетов: как Джон Тернус планирует изменить Apple

Точка отсчета: складной iPhone

Презентация складного смартфона в сентябре 2026 года станет "боевым крещением" для нового CEO. Поскольку Тернус лично руководил разработкой устройства, Apple хочет сделать его "лицом новой эры".

Складной iPhone будет фокусироваться на четырех преимуществах:

Прочность и производительность - исправление и недопущение ошибок ранних складных устройств конкурентов;

Малозаметный сгиб - Apple стремится создать идеально ровный экран;

Формфактор iPad - в развернутом состоянии экран будет иметь горизонтальную ориентацию, тем самым напоминая планшет;

Эксклюзивность - цена от 2000 долларов сделает гаджет нишевым. По мнению аналитиков, это значительно повысит средний чек компании.

Глобальное наступление на рынок ИИ

Джон Тернус готовит Apple к выходу 10 новых товарных категорий. Наиболее ожидаемые разработки:

Настольный робот - 9-дюймовый экран на подвижной "робоцижке" для видеозвонков и управления домом;

ИИ-очки и AirPods с камерами - гаджеты, считывающие окружающий мир и предоставляющие контекстные подсказки через Siri;

Умная подвеска (Pendant) - компактная камера-клипса, которая передает данные в ИИ-систему iPhone;

Домашняя безопасность - собственная экосистема камер и сенсоров, которая будет конкурировать с Google Nest и Ring.

На перспективу (2028-2030 годы) Apple планирует выпустить легкие AR-очки, которые в будущем могут полностью заменить iPhone.

Приоритет Тернуса: сервисы Apple

Несмотря на то, что Тернус пришел на руководящую должность из департамента аппаратного обеспечения, он планирует агрессивно развивать сервисы. Его фаворитом является Apple Pay - новый CEO видит грандиозные возможности в сочетании "железа" с новыми финансовыми услугами и контентом.

Что касается ИИ, Тернус придерживается классического подхода Apple. "Мы не выпускаем технологии ради технологий", - отметил он.

Новый CEO пообещал сотрудникам, что ИИ позволит решать задачи, которые раньше считались научной фантастикой. Тем не менее, ключевой акцент будет на пользовательском опыте, а не на цифрах.

Вызовы для нового лидера

Аналитики прогнозируют, что первый праздничный квартал под руководством Тернуса принесет Apple рекордные 150 миллиардов долларов.

Главным вызовом, считают эксперты, станет Siri. Тернусу придется наконец исправить интеллектуального помощника, который годами "страдал" от задержек в разработке, и превратить его в полноценное "сердце новой умной экосистемы".

Джон Тернус уже заявил сотрудникам, что Apple собирается в очередной раз "изменить мир" и называет текущий этап "самым захватывающим временем в своей карьере".