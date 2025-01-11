На складах Литви застрягли тисячі безпілотників, які призначені для України, - LRT

За даними видання, безпілотники литовського виробництва, які обіцяли доставити в Україну ще до кінця минулого року, досі перебувають на армійських складах.

Виробники здивовані цим. Вони зауважили, що Україна зазнає значних збитків, поки безпілотники не будуть відправлені. Натомість політики вказують на бюрократичні перешкоди, які затримують доставку.

За словами голови RSI Europe Томаша Мілашаускаса, компанія доставила безпілотники ще в жовтні та листопаді, але вони досі не досягли України. Інші компанії також не отримали підтвердження відправки.

Колишній міністр національної оборони Лауринас Кащюнас вважає, що затримка пов'язана з бюрократією, вказуючи на необхідність пройти шість етапів для доставки товару.

"Бюрократія така, що є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має прийняти рішення про передачу Україні, а потім це має бути відправлено в Україну. Це означає, що ви повинні пройти кожен крок якомога швидше", - пояснив Кащюнас.