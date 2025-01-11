На складах Литвы застряли тысячи беспилотников, которые предназначены для Украины, - LRT

По данным издания, беспилотники литовского производства, которые обещали доставить в Украину еще до конца прошлого года, до сих пор находятся на армейских складах.

Производители удивлены этим. Они отметили, что Украина несет значительные убытки, пока беспилотники не будут отправлены. Зато политики указывают на бюрократические препятствия, которые задерживают доставку.

По словам главы RSI Europe Томаша Милашаускаса, компания доставила беспилотники еще в октябре и ноябре, но они до сих пор не достигли Украины. Другие компании также не получили подтверждения отправки.

Бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас считает, что задержка связана с бюрократией, указывая на необходимость пройти шесть этапов для доставки товара.

"Бюрократия такова, что есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, а затем это должно быть отправлено в Украину. Это означает, что вы должны пройти каждый шаг как можно быстрее", - пояснил Кащюнас.