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Склад пального, штаб і не тільки. Партизани показали базу росіян під Маріуполем

Архівне фото: Партизани показали базу росіян під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти в смт Мангуш Донецької області організували військову базу. На ній розмістили склад техніки та склад із пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Зазначається, що партизани отримали дані про військову базу окупантів у Донецькій області

"Наші агенти у складі ЗС РФ розповіли нам, що в смт Мангуш Донецької області знаходиться російська військова база", - йдеться в повідомленні.

Фото: База росіян (t.me/atesh_ua)

Партизани пишуть, що на ній знаходиться:

  • Склад із пальним; 
  • Як мінімум 10 бойових броньованих машин; 
  • 4 РСЗВ;
  • Командний пункт;
  • Штаб.

Партизани "зливають" інформацію про окупантів

У селі Урзуф Маріупольського району Донецької області російські загарбники облаштували базу на місці колишньої військової частини Збройних сил України. Туди росіяни направляють своїх мобілізованих.

Також у тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське було виявлено склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників, який становить для інтервентів високу цінність.

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