Склад пального, штаб і не тільки. Партизани показали базу росіян під Маріуполем

Окупанти в смт Мангуш Донецької області організували військову базу. На ній розмістили склад техніки та склад із пальним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
Зазначається, що партизани отримали дані про військову базу окупантів у Донецькій області
"Наші агенти у складі ЗС РФ розповіли нам, що в смт Мангуш Донецької області знаходиться російська військова база", - йдеться в повідомленні.
Фото: База росіян (t.me/atesh_ua)
Партизани пишуть, що на ній знаходиться:
У селі Урзуф Маріупольського району Донецької області російські загарбники облаштували базу на місці колишньої військової частини Збройних сил України. Туди росіяни направляють своїх мобілізованих.
Також у тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське було виявлено склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників, який становить для інтервентів високу цінність.
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