Склад горючего, штаб и не только. Партизаны показали базу россиян под Мариуполем

Отмечается, что партизаны получили данные о военной базе оккупантов в Донецкой области

"Наши агенты в составе ВС РФ рассказали нам, что в пгт Мангуш Донецкой области находится российская военная база", - говорится в сообщении.

Фото: База россиян (t.me/atesh_ru)

Партизаны пишут, что на ней находится:

Склад с горючим;

Как минимум 10 боевых бронированных машин;

4 РСЗО;

Командный пункт;

Штаб.

Партизаны "сливают" информацию об оккупантах

В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области российские захватчики обустроили базу на месте бывшей воинской части Вооруженных сил Украины. Туда россияне направляют своих мобилизованных.

Также во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское был обнаружен состав горюче-смазочных материалов российских захватчиков, который составляет для интервентов высокую ценность.