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Склад горючего, штаб и не только. Партизаны показали базу россиян под Мариуполем

Архивное фото: Партизаны показали базу россиян под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в пгт Мангуш Донецкой области организовали военную базу. На ней разместили склад техники и склад с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Отмечается, что партизаны получили данные о военной базе оккупантов в Донецкой области

"Наши агенты в составе ВС РФ рассказали нам, что в пгт Мангуш Донецкой области находится российская военная база", - говорится в сообщении.

Фото: База россиян (t.me/atesh_ru)

Партизаны пишут, что на ней находится:

  • Склад с горючим;
  • Как минимум 10 боевых бронированных машин;
  • 4 РСЗО;
  • Командный пункт;
  • Штаб.

Партизаны "сливают" информацию об оккупантах

В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области российские захватчики обустроили базу на месте бывшей воинской части Вооруженных сил Украины. Туда россияне направляют своих мобилизованных.

Также во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское был обнаружен состав горюче-смазочных материалов российских захватчиков, который составляет для интервентов высокую ценность.

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