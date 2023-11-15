Склад горючего, штаб и не только. Партизаны показали базу россиян под Мариуполем

Оккупанты в пгт Мангуш Донецкой области организовали военную базу. На ней разместили склад техники и склад с горючим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
Отмечается, что партизаны получили данные о военной базе оккупантов в Донецкой области
"Наши агенты в составе ВС РФ рассказали нам, что в пгт Мангуш Донецкой области находится российская военная база", - говорится в сообщении.
Фото: База россиян (t.me/atesh_ru)
Партизаны пишут, что на ней находится:
В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области российские захватчики обустроили базу на месте бывшей воинской части Вооруженных сил Украины. Туда россияне направляют своих мобилизованных.
Также во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское был обнаружен состав горюче-смазочных материалов российских захватчиков, который составляет для интервентов высокую ценность.
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